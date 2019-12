Linea d'Ombra Festival 2019: sale gremite per gli incontri con gli ospiti di questa edizione che avrà come ultimo atto una serata ricchissima di incontri, prima di svelare i film vincitori dei tre concorsi, sia quelli decretati dalle giurie internazionali che dalle giurie dei ragazzi. CortoEuropa, LineaDoc e VedoAnimato si congedano con il pubblico di Salerno domani (sabato 21 dicembre 2019) dalle 18:00 nelle sale di Palazzo Fruscione, con la proiezione delle opere finaliste delle prime due sezioni e la riproposizione di tutto il programma della competizione animata, realizzata in collaborazione con Sedicicorto Film Festival Forlì. Palazzo Fruscione sarà anche teatro dell'ultimo film della retrospettiva CineMaradona, El camino di San Diego (ore 21:00, Sala De Sica), e dell'evento fuori concorso Butterflies in Berlin, straordinario cortometraggio d'animazione diretto da Monica Manganelli, già vincitrice di un Nastro D'argento speciale con il suo primo short animato, La ballata dei senzatetto, e giurata internazionale del concorso VedoAnimato. L'appuntamento è alle 21 in Sala Altman, per la proiezione di questo film di trenta minuti già pluripremiato nei festival di tutto il mondo, a cui farà seguito un incontro con la regista. A seguire, la premiazione dei vincitori delle sezioni competitive di Linea d'Ombra Festival 2019. Alle 21 avrà inizio la serata di gala che si terrà alla Sala Pasolini. In apertura ci sarà Il Sindaco del Rione Sanità, al secolo Francesco Di Leva, mattatore del bellissimo film di Mario Martone tratto dal dramma omonimo di Eduardo De Filippo. Sarà il co-direttore artistico Boris Sollazzo a «interrogarlo» su La legge del Sindaco. Candidato al David di Donatello per il film Una vita tranquilla di Claudio Cupellini, dove si confrontava con Toni Servillo, Francesco Di Leva è uno degli attori di maggiore talento dell'ultima generazione della scuola napoletana. A seguire, lo spettacolo SuperBanda in Technicolor della Banda Osiris che unisce le suggestioni delle più famose colonne sonore della storia del cinema con le atmosfere surreali del gruppo. Davvero la migliore chiusura possibile per congedare Linea d'Ombra Festival 2019 e dare l'appuntamento per l'edizione numero venticinque nel 2020.



La XXIV edizione di Linea d'Ombra Festival in corso a Salerno fino a domani è promossa e organizzata dall'Associazione SalernoInFestival con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e di uno sponsor privato (l'agenzia di web marketing Mirò). La direzione artistica è firmata da Peppe D'Antonio, Luigi Marmo e Boris Sollazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA