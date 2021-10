Linea d'ombra Festival, a Salerno Massimiliano Gallo e il Trio Malinconico

Racconto in musica domani sera (giovedì 28 ottobre), alle ore 21.30, per l’avvocato Vincenzo Malinconico, il personaggio protagonista dei romanzi best seller di Diego De Silva. E sarà proprio l’autore con il Trio Malinconico (Stefano Giuliano al sassofono e Aldo Vigorito al contrabbasso) a tessere il filo della narrazione tra parole e note con un'alternanza di brani letti e musica jazz che lascerà spazio all’improvvisazione. Dalla fiction alla realtà il passo è breve anche perché sarà presente Massimiliano Gallo (alias Vincenzo Malinconico). Per la sesta giornata di Linea d’Ombra Festival – in programma a Salerno fino al 30 ottobre - sarà proposta una “chicca”: alle 20.30 nella Sala Pasolini ci sarà la prima nazionale del cortometraggio “Questo è l’anello” del progetto “Una Banca di racconti” realizzato con il contributo della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia – Banca Campania Centro. La regia è di Luigi Marmo; il soggetto e la sceneggiatura di Diego De Silva; la produzione è di Hobos Factory.

Il programma di domani inizierà, alle ore 10, con il confronto degli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” sui paradossi del tempo in “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis. L'intervento critico sarà a cura di Peppe D’Antonio, direttore artistico di Linea d’Ombra Festival. Il progetto è realizzato in collaborazione con il DISPS UNISA. Il pomeriggio di Linea d’Ombra inizierà con la “sezione Off Records” che alle ore 19 alla Sala Pasolini proporrà lo spettacolo immersivo “L’atlante delle meraviglie” di Monica Manganelli che unisce diverse arti (musica, cinema e linguaggio di animazione) insieme alle nuove tecnologie per celebrare i 300 anni della creazione dei sei concerti brandeburghesi (1721-2021), raccontare la vita di Bach e avvicinare i giovani al compositore tedesco utilizzando un linguaggio moderno e accattivante. Un progetto nel progetto: domani sera si aggiungerà l'originale linea narrativa in musica con gli arrangiamenti di Stefano Giuliano che accompagnato dai Giovani Leoni del Conservatorio “Martucci” di Salerno proporrà una rilettura del primo concerto. Interprete, Riccardo Ristori; animation director, Stefano Benatti. Questo è il link per prenotare: bit.ly/Prenota-Atlantedellemeraviglie .

Linea d'Ombra Festival XXVI edizione è un'iniziativa promossa dall'Associazione SalernoInFestival e realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura, della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno. Main Sponsor: Fondazione Cassa Rurale Battipaglia - Banca Campania Centro, Nexsoft S.p.A. Altro ente sostenitore: Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Altri sponsor: Allianz Salerno Mare - Mario Parrilli srl, Rotary Salerno Rotary Salerno 1949 a.f. La direzione artistica è di Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo.