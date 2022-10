Linea d’Ombra Festival, lunedì c'è Valentina Lodovini

Valentina Lodovini, l’attrice lontana da ogni cliché, domani sera sarà alla Sala Pasolini a Salerno per la terza giornata di Linea d’Ombra Festival. Cinema, tv, teatro sono solo i campi da gioco in cui non rinuncia mai a mettersi alla prova, ad alzare l’asticella, a sfidare una bellezza straordinaria con il carisma di chi cerca in ogni lavoro un dettaglio in più. Sul “ring” con Boris Sollazzo, co-direttore artistico del festival, declinerà a suo modo il tema dei conflitti ripercorrendo la sua carriera e gli incontri (da Marco Risi a Paolo Sorrentino, da Francesca Comencini a Carlo Mazzacurati, da Luca Miniero a Alessandro Genovesi).

Programma fitto di appuntamenti anche domani. Si parte dalla mattina, alle ore 10, alla Sala Pasolini con la sezione riservata alle scuole “Media Education Factory” e la proiezione di “Percorsi dello Sguardo”; presenta il film Peppe D'Antonio e c’è l’intervento di Annachiara Guerra.

Alle 10.30 la Chiesa dell’Addolorata ospiterà la prima giornata di “Unifest” con il workshop di storytelling fotografico guidato da Roberto Pisapia e Anna Chiara Sabatino per una Uniclass dal titolo “In ogni dove. Teorie e pratiche di placetelling fotografico”.

Il pomeriggio la ripartenza è alle 17.30 alla Sala Paolini con i film in concorso per “CortoEuropa”: Apallou, La Casa della Solitudine, A Fairy Tale e Revelation of John.

Alle 18 alla Chiesa dell’Addolorata nell’ambito del ciclo d’incontri “Quinto Elemento” c’è la presentazione del libro “La visione digitale. Prospettive di ricerca e processi culturali” a cura di Alfonso Amendola e Peppe D'Antonio (Francesco D'Amato Editore, 2022). Alla 19 la Chiesa dell’Addolorata apre le sue porte per ospitare il talk-evento “Conoscenza, competenze e influencer. Una discussione a partire dall'esperienza del progetto Eccellenze in Digitale (EiD)”.

I giurati di LineaDoc si ritrovano alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena per assistere alla proiezione di Children of the Mist. Al termine della proiezione c’è l’incontro con l’autore. Alle 19.30 al ristorante didattico “Al Virtuoso” ancora un nuovo appuntamento Linea d’Ombra e Cooperazione Cinecene® con la chef Kaba Corapi, il direttore artistico Boris Sollazzo e il giornalista Alessandro De Simone.

Infine alle 21.30 alla Sala Pasolini sul grande schermo per Passaggi d’Europa c’è Silence 6-9 e alla Chiesa dell’Addolorata, come fuori concorso, la proiezione speciale del film Il sentiero dei lupi. Al termine della proiezione incontro Andrea D’Ambrosio moderato da Peppe D’Antonio. Sempre alle 21.30 al Piccolo Teatro Porta Catena la replica dei lavori in concorso per la sezione CortoEuropa, gruppo C.