Disastro ferroviario, delitti colposi in danno e delitti colposi in pericolo. Sono questi i titoli di reato per i quali i proprietari della proprietà Caiafa, quella che dovrebbe essere abbattuta per consentire il ripristino della linea ferroviaria storica Salerno-Napoli, contestano in una denuncia presentata dal loro legale di fiducia, l’avvocato Michele Sarno, al procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. La denuncia è stata presentata nei confronti del Comune di Salerno, in persona del sindaco Vincenzo Napoli; della società Rete Ferroviaria italiana Spa e del ministero dei Trasporti. Nella denuncia gli eredi Caiafa hanno spiegato come la proprietà confina con i binari delle Ferrovie dello Stati e da tempo «subiscono innumerevoli danni a causa del passaggio continuo dei treni, ed in particolari modo il fabbricato è situazione immediatamente prima dell’ingresso della galleria (provenendo da Vietri sul Mare». «La storia geologica relativa agli eventi franosi - si legge ancora nella denuncia - è atta a dimostrare non solo le condotte di abuso d’ufficio ed omissione ma delineano anche delitti contro l'incolumità pubblica» a partire «dall’alluvione del 1954 in occasione della quale si verificava un primo divellamento dei binari». Nella denuncia i proprietari dell’edificio ricostruiscono le varie vicissitudini fino al arrivare allo smottamento dello scorso gennaio che, a loro avviso, è riconducibile a comportamenti omissivi di Ferrovie dello Stato in quanto il muro di contenimento che divide li binari dalla proprietà, in virtù delle supeRfi ci catastali, ricade nella proprietà della Spa. «Gli eventi del 1954 dovevano rappresentare un campanello d’allarme per le Istituzioni in merito al rischio idrogeologico della zona invece nel 2013 l'autorità portuale ha anche avviato i lavori di scavo per il progetto Porta Ovest», sotto la zona interessata dalla frana. Già in quella circostanza il Comune di Salerno emise un’ordinanza per la messa in sicurezza della zona ai danni ella famiglia Caiafa. Lavori poi eseguiti in danno e per i quali il Comune chiese ai privati il pagamento di una somma di 248mila euro. A causa dei lavori, ci fu una ulteriore caduta di massi nel 2014. Anche in questo caso i lavori furono eseguiti in danno ai Caiafa. «Il Comune - scrive l’avvocato Sarno nella denuncia - sapeva che quella era una zona a rischio e che i lavori di Porta Ovest causavano danni».

Nelle carte presentate in procura, la famiglia ricostruisce anche le particelle di proprietà e spiega le diverse competenze fino ad arrivare allo smottamento di gennaio 2024 che, a detta loro, «è avvenuto in un terreno che per la maggior parte è occupato in maniera illegittima da Rfi come risulta da sentenza del Consiglio di Stato del 2023. La proprietà Caiafa è in una zona ad alto rischio idrogeologico sulla quale insistono numerose opere pubbliche - spiega il legale - La stabilità del fabbricato è stata danneggiata presumibilmente dalle continue vibrazioni dei treni e dalla incuria degli impianti radicali della vegetazione non oggetto della dovuta manutenzione ordinaria di Rfi e impianto radicali che hanno agito come leve nella roccia. Alla prima trattativa svoltasi davanti al prefetto, la famiglia Caiafa ha dichiarato piena disponibilità, in virtù dell'interesse pubblico preminente, consentendo l'accesso alla proprietà ad Rfi per la progettazione dell'opera che doveva avvenire con cessione del bene e a carico della stessa. Al secondo incontro davanti al prefetto la società ha mostrato una totale chiusura alla trattativa. Tutto ciò oltre a condannare la famiglia a un ergastolo economico poiché la cifra dell'abbattimento a carico dei privati e di circa 900.000 euro che si aggiungono ai circa 400.000 euro chiesti per la messa in sicurezza del costone a valle della stessa proprietà. Un fabbricato costruito da un antenato dei Caiafa, eroe di guerra, bene che era vincolato dalla sovraintendenza e rispetto al quale Rfi non mostra neanche di voler valutare soluzioni alternative all'abbattimento, con minori spese e tempi più rapidi. Una proprietà dalla quale Rfi trae vantaggi economici, imputando le spese a carico dei privati».