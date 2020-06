Soldi per accelerare gli interventi chirurgici: scatta il processo per il neurochirurgo Luciano Brigante, ex primario del reparto di neurochirurgia del Ruggi finito nel mirino della Procura che, nel 2016, ipotizzò un giro di tangenti per manipolare le liste d’attesa in cambio di laute somme di danaro. A deciderlo, ieri, è stato il gup del tribunale di Salerno Gerardina Romaniello che ha rinviato a giudizio il professionista, assistito dall’avvocato Silverio Sica, per le accuse di peculato e concussione. Disposto il rinvio a giudizio anche per Gaetano Liberti, il neurochirurgo all’epoca in servizio alla clinica privata di San Rossore nel pisano, accusato ugualmente di peculato per aver dirottato presso l’ospedale di via San Leonardo alcuni pazienti costretti poi a versare la tangente per scavalcare le liste d’attesa nel reparto di neurochirurgia del Ruggi.



È stato invece prosciolto dall’accusa di abuso in atti d’ufficio, il medico salernitano Renato Saponiero – direttore del dipartimento di scienze neuro facciali del Ruggi – rinviato a giudizio solo per omessa denuncia di reato. Il professionista, assistito dall’avvocato Agostino Allegro, dovrà cioè affrontare il processo con la sola accusa di non aver sporto denuncia contro i suoi colleghi evitando quindi di aprire un’indagine interna. Sentenza di non luogo a procedere, infine, per l’ex caposala Anna Rita Iannicelli, assistita nel lungo iter giudiziario dall’avvocato Stefania Pierro. La donna, accusata di peculato, era già stata prosciolta, insieme al dottore Saponiero dalla Corte dei Conti che invece condannò solo l’ex primario Brigante al pagamento di 35mila euro per «aver asservito in parte le proprie funzioni pubbliche a finalità personali, incompatibili con il servizio pubblico». Secondo la Corte dei Conti Saponiero e Iannicelli «non risultano avere in alcun modo influenzato o partecipato alle indebite richieste di danaro formulate dal solo Brigante».

