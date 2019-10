Ultimo aggiornamento: 10:51

Secondo alcune persone presenti, il litigio era iniziato già da un po', ma era stato uno scontro verbale. Poi, all'improvviso, Vincenzo, pregiudicato di 25 anni, ha tirato fuori un coltello e ha colpito più volte Francesco33 anni, uccidendolo. L'ultima, fatale, coltellata ha raggiunto il cuore.È successo intorno alle 4 della notte scorsa in località Capaccio Paestum dove Francesco De Santi si era recato per scambiare qualche chiacchiera dopo il lavoro, faceva il pizzaiolo, prima di tornare a casa. Ma lì ha trovato Galdoporpora con il quale è iniziata una discussione, per motivi non ancora chiari, ma sembra legati a vecchi dissapori, culminata nell'omicidio.Mentre venivano allertati l'ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli , Galdoporpora si è allontanato per poi costituirsi poco dopo, presso la caserma dei carabinieri di. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare niente per salvare Francesco, un ragazzo molto conosciuto e benvoluto, instancabile lavoratore, cresciuto nella contrada di Torre di Mare.