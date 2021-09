Lite a Battipaglia, interviene la polizia davanti al Municipio

Lite dinanzi il Municipio di Battipaglia. L'episodio è accaduto ieri sera in via Italia dove due uomini si sono picchiati. Sono volati pugni e schiaffi tra i due litiganti e i passanti hanno tentato di separarli ed hanno allertato le forze dell'ordine.

In via Italia si sono precipitate le volanti della polizia del commissariato di pubblica sicureza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, per riportare la calma. Uno dei due uomini coinvolti nella lite era ubriaco ed è rimasto ferito lievemente.