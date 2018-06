Venerdì 29 Giugno 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 28 Giugno, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato condannato a 12 anni di reclusione Liberato Miccoli, accusato di omicidio preterintenzionale nei confronti della moglie Angela Della Torre. La sentenza è stata emessa dalla Corte di assise che ha concesso all’imputato (difeso dall’avvocato Leopoldo Catena che, una volta lette le motivazioni, ha annunciato di voler presentare appello) le attenuanti della provocazione dovute allo stato d’ira e per aver soccorso la donna. Il fatto avvenne nel 2015 in località San Pietro di Castellabate durante un litigio per gelosia: era il 20 maggio di tre anni fa quando il marito avrebbe percosso moglie fino a provocargli le lesioni che portarono la 49enne alla morte, 7 mesi dopo, il 29 dicembre 2015.Il pensionato delle Ferrovie venne arrestato due anni dopo (maggio 2017) dai carabinieri della compagnia di Agropoli che, su disposizione della procura di Vallo della Lucania, in seguito alla morte della donna (avvenuta in una clinica di Telese Terme) decisero di chiarire fino in fondo gli avvenimenti. La mattina del 20 maggio 2015 era stato lo stesso Miccoli ad allertare i soccorsi chiamando un’ambulanza del 118 ma quando i soccorritori raggiunsero la casa della coppia, la vittima era già in gravissime condizioni essendo rotolata per una rampa e mezzo di scale all’ingresso di casa: venne ricoverata al San Luca di Vallo della Lucania e poi trasferita in un centro di riabilitazione a Telese Terme. In un primo momento si pensò ad un tragico incidente domestico ma, in seguito all’autopsia, furono diagnosticate numerose fratture al capo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo nel corso dell’ultima lite con la moglie le aveva più volte sbattuto la testa contro una parete provocandole un emorragia cerebrale. E, sempre secondo le accuse, sembra che la donna fosse vittima delle botte dell’uomo: aggressioni però mai denunciate.