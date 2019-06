Venerdì 28 Giugno 2019, 14:37

Coppia litiga in una abitazione a Salerno, lei ferisce il compagno e lui aggredisce i poliziotti. È accaduto la scorsa notte a Pastena, quartiere di Salerno. Gli agenti sono giunti sul posto dopo una segnalazione. Neppure il loro arrivo ha calmato gli animi. Anzi l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro un agente, afferrandolo e strattonandolo. Nella colluttazione è andata in frantumi anche una porta di vetro che ha ferito lievemente i due. L'uomo trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona è risultato positivo anche ai test cannabinoidi ed è stato così tratto in arresto. Risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale. Denunciata a piede libero, invece, la donna, 42enne, già nota alle forze dell'ordine. Risponde di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.