Spara ad un ragazzo con una balestra e gli perfora il polmone. E' stato arrestato lunedì notte e finito ai domiciliari per tentato omicidio, R.S. , 47enne nocerino, fermato dai carabinieri al termine di un'indagine che non è ancora del tutto conclusa. Il ragazzo ferito, di 29 anni, si trova in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

