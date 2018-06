Sabato 9 Giugno 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 8 Giugno, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per motivi in corso di accertamento due migranti hanno litigato a Sicignano degli Alburni. Uno dei ha rotto una bottiglia e ha colpito alla pancia l'altro ferendolo in modo grave. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Polla. I due migranti sono ospiti di due centri di accoglienza e Sprar differenti. Accertamenti in corso per ricostruire il tutto.