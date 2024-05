Una rissa in pieno centro, a Nocera Inferiore, costa il processo a sette persone. I fatti risalgono al 25 aprile del 2022, nella notte tra una domenica e lunedì, quando almeno dieci persone si affrontarono a mani nude, dopo reciproche provocazioni.

Alcune di queste, così come documentato dalle indagini, utilizzarono anche un casco e una spranga in metallo, come armi. Uno dei protagonisti, invece, finì in ospedale, con una prognosi di cinque giorni in ragione delle ferite riportate. Il referto medico è allegato agli atti della procura di Nocera, a testimoniare la violenza che si consumò quella sera. Nell’udienza del dibattimento celebrata giorni fa, diversi degli imputati hanno chiesto una messa alla prova: ovvero estinguere il reato attraverso un lavoro di volontariato. Altri, invece, potrebbero decidere di affrontare il dibattimento e sostenere l’estraneità ai fatti contestati.

Con il prosieguo del processo, nella prossima udienza, il giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore adotterà le prime determinazioni. L’indagine su quanto accaduto fu condotta dagli agenti di polizia del commissariato di Stato. Gli imputati provengono dalle due Nocera, così come da Pagani. La rissa si consumò in ragione di una precedente aggressione, sempre tra giovani, verificatasi in strada il giorno precedente. Sconosciute le ragioni, certamente futili motivi, probabilmente di natura campanilistica. Potrebbe essere il processo, a questo punto, a svelare i motivi di tanta violenza. L’aggressione tra i gruppi di ragazzi presenti quel giorno si consumò intorno all’1.30 circa, nei pressi di un ristorante. La rissa proseguì poi fino a via Papa Giovanni XXIII. Sul posto erano giunti, dopo alcune segnalazioni, gli agenti del commissariato per svolgere attività investigativa di rito. Il lavoro sul campo ricostruì velocemente tutte le fasi dell’aggressione, grazie alle telecamere di sorveglianza.

Il luogo dove si verificò l’episodio più volte, in passato così come in quel periodo, era stato teatro di risse tra giovanissimi. Per un lungo periodo, infatti, durante i fine settimana il bollettino delle forze dell’ordine registrava spesso più di un intervento lungo la zona di Piazza del Corso e via Papa Giovanni XXIII, in ragione di quanto avveniva tra ragazzi della medesima età. Il più delle volte risse e aggressioni arrivarono a stravolgere la serata di tanti cittadini, così come di commercianti, costretti loro malgrado ad allertare carabinieri e polizia. Da tempo, invece, la situazione è tornata sotto controllo, anche in ragione dei presidi fissi delle forze dell’ordine lungo le strade maggiormente frequentate. Il processo per i sette, invece, riprenderà dopo l’estate.