Al culmine di una lite ad Eboli ieri sera un uomo è stato accoltellato ed è stato ricoverato subito in ospedale. L'uomo non è in gravi condizioni di salute ed è stato colpito con tre coltellate, una lo ha raggiunto a pochi centimetri dal cuore. L'episodio è accaduto in via Vittorio Veneto verso le 23 di ieri. Due persone hanno iniziato a litigare e poi c'è stato l'accoltellamento. Un gruppo di persone, mentre i due uomini si stavano picchiando, è giunto con un'auto e armati di bastoni hanno colpito l'ambulanza del 118. L'uomo accoltellato poi è salito sull'ambulanza ed è stato subito accompagnato in ospedale. Un'altra persona è stata ricoverata all'ospedale di Battipaglia. Sull'episodio indagano i carabinieri di Eboli.

