Lite tra due operai: lo ferisce con il coltello e poi si reca in fabbrica

Accoltellamento a Battipaglia. L’episodio è accaduto ieri mattina in via Dante Alighieri, in pieno centro, dove un operaio della Fos ha aggredito un collega di lavoro e al culmine della lite lo ha colpito con un coltello alla mano. Il ferito, 41enne battipagliese anche lui operaio della Fos, è stato soccorso ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza dove gli sono state medicate le ferite riportate ed...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati