Un 34enne di Pagani questo pomeriggio, poco dopo le ore 18, è stato ferito al ginocchio da un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto nel cortile della sua abitazione, in via Marrazzo a Pagani.La vittima è stata trasportata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.Le sue condizioni, si apprende da fonti investigative, non sarebbero gravi. I carabinieri della Tenenza di Pagani e quelli del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, sono al lavoro per ricostruire movente e identità dell'aggressione.