Lite per questioni di viabilità finisce a colpi di machete a Scafati . Ferito un contadino di Pagani . Tutti identificati i soggetti coinvolti, che si sarebbero denunciati vicendevolmente. È accaduto alla vigilia di Natale in via Annunziata, una traversa di via Poggiomarino. Una stradina di campagna particolarmente stretta, tale da non consentire l’agevole e contemporaneo passaggio di due autoveicoli provenienti da direzioni opposte.Proprio questo è stato il motivo scatenante di una furiosa discussione tra il contadino di Pagani e due quarantenni di Scafati. Il primo, 55 anni, era alla guida di un’auto: gli altri due a bordo della motrice di un camion. I due veicoli, provenienti da lati opposti, si sono trovati a stretto contatto nel punto in cui la strada si restringe, impossibilitati a passare contemporaneamente. Sembra che nessuno dei due conducenti volesse concedere all’altro la precedenza del passaggio. Un tira e molla degenerato in lite quando la matrice del camion, nel tentativo di farsi largo, ha tamponato l’auto del pagenese. Sono volate parole grosse, offese, minacce. Ad un certo punto, secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, il contadino di Pagani, accecato dall’ira, sarebbe sceso dall’auto per avvicinarsi alla motrice e avrebbe iniziato ad inveire contro i due quarantenni di Scafati.La reazione dei due scafatesi, a quel punto, non si è fatta attendere. Il conducente della motrice ed il suo amico si sarebbero avventati contro il paganese, sottraendogli dalle mani il piccolo machete ed utilizzando per aggredirlo. La situazione sarebbe di certo degenerata se qualcuno non avesse chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando in via Annunziata sono giunti gli agenti della polizia locale, i tre erano ancora li, a picchiarsi.che è stato trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore.