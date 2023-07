Salerno, lite tra immigrati sul lungomare: uno dei due aggredisce due poliziotti

Gli agenti della polizia municipale hanno visto i due stranieri, entrambi africani, litigare ed hanno immediatamente chiamato la polizia di Stato.

Gli uomini della volante, giunta sul posto, hanno prima diviso i due uomini e poi li hanno portati in questura. Uno dei due, in evidente stato di alterazione, ha aggredito i poliziotti riifiutandosi di entrare in auto.

Sul posto sono così intervenute altre pattuglie: due poliziotti, colpiti a calci dall'uomo, sono andati in ospedale a farsi refertare.

Una volta portato presso la caserma Pisacane, lo stesso giovane uomo si è rifiutato anche di farsi fotosegnalare, aggredendo nuovamente gli agenti. Intervento ancora in corso. Si attende il magistrato di turno ed una risposta sanitaria per capire se il giovan eva arrestato oppure portato in ospedale,