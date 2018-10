Venerdì 26 Ottobre 2018, 06:45

«Forte conflittualità in famiglia. Il padre è persona violenta ed aggressiva ed entrambi i genitori sono dediti all’uso di stupefacenti». Con queste motivazioni il tribunale dei Minori di Salerno, presidente Giancarla D’Avino, ha revocato l’affidamento di una bambina di 7 anni ad una famiglia di Roccapiemonte, per collocarla in un ambiento protetto. Da indagini della procura e da un’accurata relazione dei servizi sociali, è emerso il disagio e la sofferenza che la piccola avrebbe vissuto fino a qualche mese fa. Con il padre, già condannato per maltrattamenti, che avrebbe più volte picchiato sia la compagna che la nonna della piccola. C’è un episodio che più di tutti il tribunale ritiene a fondamento della decisione di salvaguardare lo stato psicologico della bambina. Agli inizi del mese, l’assistente sociale beccò la madre strattonare la figlia per i capelli, poi aggredire la nonna materna della minore. Tutto questo, dopo aver discusso in strada con il compagno.