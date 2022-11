Litiga con il padre per la droga e tenta di accoltellarlo: arrestata 40enne

I Carabinieri della stazione di Nocera Superiore hanno arrestato, in flagranza di reato, una 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciandola per il tentato omicidio del padre.

L'intervento dei militari è scattato a seguito della segnalazione giunta al 112 da parte del padre, aggredito con un coltello al culmine di una lite con la figlia.

I Carabinieri intervenuti hanno rintracciato la donna, che nel frattempo si era allontanata dall'abitazione, bloccandola e sottoponendola a perquisizione trovando 190 grammi di marijuana nascosti tra gli effetti personali. La 40enne è stata portata nel carcere di Salerno in attesa di giudizio direttissimo e la droga è stata sottoposta a sequestro insieme al coltello di 27 centimetri utilizzato per il ferimento.