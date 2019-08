Martedì 6 Agosto 2019, 12:40

Momenti di tensione e paura nei giorni scorsi lungo la A2 del Mediterraneo tra l'area di servizio di Sala Consilina e lo svincolo di Padula-Buonabitacolo in direzione nord. Una coppia di fidanzati ha litigato per futili motivi nei pressi dello svincolo di Padula. Lei è scappata e lui ha cominciato a correrle dietro. Proprio in quel momento è passato Gianlorenzo D'Amelio, meccanico di Atena Lucana (pur se residente a Polla) ed esperto in soccorsi in autostrada con l'Aciglobal D'Amelio di Atena Lucana, che ha assistito alla scena. Si è quindi fermato con il suo mezzo in compagnia di un amico, Domenico Mango che la ha supportato nell'azione di salvataggio. In quel momento pur se libero dal lavoro ha deciso di intervenire e ha parcheggiato sulla corsia d'emergenza. Ha bloccato la donna, tranquillizzandola, allo stesso tempo ha avvertito la Polizia stradale del Distaccamento di Sala Consilina coordinato dall'ispettore capo Rufino Tortora e il centro operativo Anas. Il fidanzato della donna quindi si è fermato ed è tornato sui suoi passi andando via con il furgone. Ma sulle sue tracce si è subito messa una pattuglia della Polstrada e ha iniziato a cercare il veicolo con alla guida il fidanzato. E lo ha bloccato dopo poco. La pattuglia della Stradale in modo estremamente veloce è però riuscito a individuarlo e a riportarlo dalla compagna. Sono stati quindi avviati tutti gli accertamenti del caso.