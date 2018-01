Lite con moglie, la minaccia di morte e la spinge per le scale: a processo

Sabato 6 Gennaio 2018, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 21:49

SAN MARZANO SUL SARNO. L'aveva spinta rovinosamente giù dalle scale, dopo l'ennesimo litigio. Un comportamento di lunga durata, che aveva caratterizzato la loro convivenza negli ultimi anni. Ora sarà processato per lesioni e minacce un marocchino di 29 anni, che l'11 novembre scorso a San Marzano sul Sarno, fu denunciato dalla moglie a seguito della violenza subita. Ai carabinieri, la vittima raccontò di aver più volte subito violenza psichica e fisica dal marito, fino a rischiare la stessa vita quella sera, quando fu lanciata giù dalle scale. Non soddisfatto, l'uomo afferrò anche un coltello e minacciò di morte la donna. Quest'ultima, fuggì di casa per denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Il marito la seguì, per poi fare un passo indietro e tornare sul luogo della violenza. Quando i carabinieri giunsero presso il domicilio per interrogarlo, lo trovarono sanguinante alla testa: risultato di una reazione nervosa che l'uomo ebbe dopo l'ennesima notte di follia in casa. Ora sarà processato dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura di Nocera Inferiore