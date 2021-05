Litigano nel traffico, poi si fermano e scatenano rissa: caos a Nocera

NOCERA INFERIORE. La lite per un diverbio stradale si trasforma in rissa. E' quanto accaduto domenica mattina, a Nocera Inferiore, quando due persone, non residenti in città, hanno dato il via ad un'aggressione nei pressi di via Atzori, nei presi dell'uscita del casello A3 Napoli-Salerno. Il fatto si è verificato intorno alle 10.00 del mattino. Diverse persone hanno provato a separare i due contendenti, senza successo. La scazzottata è proseguita per diversi minuti, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, che ha evitato il peggio, anche in ragione della circolazione bloccata. I due, infatti, stavano discutendo per poi prendersi a pugni al centro della strada. Dopo aver fermato i rispettivi veicoli. Al momento non sono scattate denunce, ma entrambi sono stati identificati dal commissariato di polizia per accertamenti. Al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza che sono su via Atzori e via Barbarulo. Le riprese dovrebbero restituire quanto accaduto all'uscita del casello autostradale. La rissa ha attirato diversi curiosi, al punto che alcuni video sono finiti sui social, mentre venivano ripresi i due che sferravano calci e pugni con le auto ferme nel traffico. Nelle immagini è possibile vedere come i protagonisti dell'episodio violento si spostino da via Atzori verso via Barbarulo, con un gruppo di persone a seguire entrambi, probabilmente per dividerli. Toccherà ora alle forze dell'ordine fare luce sull'episodio, capire cosa abbia scatenato la colluttazione e assumere, infine, eventuali provvedimenti di natura giudiziaria.