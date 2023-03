Salerno blindata, arrivati in città di tifosi dell'Eintracht

Sono arrivati nella nottata da Napoli a bordo di bus scortati dalla polizia di Stato. Ora sono radunati in due diversi punti della città, nella zona della Litoranea, dove sono in corso le pratiche di identificazione. Sono oltre trecento, in gran parte quelli che si erano adunati l'altro giorno alla stazione di Salerno in partenza verso la città partenopea. Alcuni partiranno con il treno, altri con auto propria: le vetture sono state parcheggiate in diverse zone della città, anche in centro, Motivo per il quale la polizia di Stato, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, stanno organizzandi servizi specifici di acocmpagnamento e scorta. Secondo i beninformati la città di Salerno sarebbe stata scelta dai tifosi tedeschi, non tutti dell'Eintracht in virtù di un genellaggio spontaneo nato tra la tifoseria granata e quelli dello Schalke.