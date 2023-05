Incendio a Battipaglia. Il fuoco ieri mattina è divampato a ridosso della litoranea in zona Lido Lago, poco lontano dall'idrovora. In pochi attimi le fiamme sono diventate alte ed hanno bruciato rifiuti, in particolare plastica, copertoni, e sterpaglie. Gli automobilisti hanno lanciato immediatamente l'Sos ed hanno allertato le forze dell'ordine. In litoranea sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'incendio è di natura dolosa e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per individuare i piromani.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo evitando ingenti danni. Una nube di fumo nera ha invaso la litoranea, nella tarda mattinata verso le 13, ed era visibile a molti chilometri di distanza. Alcuni automobilisti che avevano a disposizione degli estintori, riposti nei veicoli, hanno tentato di spegnere le fiamme ma non ci sono riusciti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. La strada a ridosso della litoranea, per rendere le operazioni di spegnimento dell'incendio più rapide, è stata chiusa e i veicoli sono stati deviati su altre arterie stradali e verso L'Aversana.

L'incendio è di natura dolosa ed è stata scartata l'ipotesi dell'autocombustione dei rifiuti e delle sterpaglie. Qualcuno probabilmente ha gettato un mozzicone di sigaretta tra i rifiuti e poi le fiamme in pochi istanti si sono propagate. Preoccupazione, tra gli abitanti della località Lido Lago che hanno notato subito le fiamme e poi la nube di fumo acre e nero che ha invaso l'atmosfera. Fortunatamente, poi l'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco evitando che le fiamme invadessero altri terreni. Purtroppo, a Lido Lago nella zona dove si è verificato il rogo non ci sono telecamere e quindi per gli investigatori sarà ancora più difficile individuare gli eventuali piromani.

Qualcuno avrebbe appiccato il fuoco e poi si sarebbe allontanato velocemente. Il vento poi avrebbe alimentato le fiamme che hanno bruciato i rifiuti e le sterpaglie. Purtroppo, i roghi spesso dolosi si verificano di sovente alla periferia di Battipaglia soprattutto in concomitanza dell'estate. Negli ultimi anni, nella zona industriale di Battipaglia ma anche lungo le strade che costeggiano la litoranea si sono verificati molti incendi per la maggior parte dolosi. Vasti roghi che hanno provocato danni all'ambiente. Gli incendi si sono verificati molto spesso in centri di trattamento dei rifiuti e nell'atmosfera si è sprigionata diossina. Ieri in pochi attimi il fumo acre e nero ha reso l'aria irrespirabile ma fortunatamente le fiamme sono state circoscritte e sono stati limitati i danni. Probabilmente, in fumo sono andati cumuli di plastica e copertoni usati insieme alle sterpaglie.