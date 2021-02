BRACIGLIANO. Rischia di finire a processo per violenza privata e lesioni nei riguardi di quattro persone appartenenti alla forza pubblica, agenti di polizia locale, aggrediti e picchiati durante un raptus di insofferenza, in un'auto di servizio. L'imputato, un 32enne di origini paganesi, residente a Bracigliano, è imputato per aver usato violenza nei confronti di un assistente capo della polizia locale, afferrato dalle spalle mentre si trovava seduto sul sedile posteriore del veicolo di servizio, con una serie di pugni sferrati anche nei riguardi di un collega, maresciallo. I fatti risalgono allo scorso 17 luglio. Due vigili urbani stavano trasferendo il 32enne in ospedale, a Nocera Inferiore, a seguito di una serie di disordini segnalati, ma lui reagì con violenza, costringendoli a interrompere la marcia. L'uomo a quel punto scese dall'autovettura, usando violenza contro ulteriori due vigili urbani, anche loro colpiti, entrambi in servizio alla stazione di Bracigliano. Le ulteriori accuse contestate dalla Procura di Nocera Inferiore, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il 32enne di Pagani, riguardano le lesioni provocate in ordine sparso a tre dei vigili coinvolti dalla sua sfuriata. Il primo riportò escoriazioni al polso e un trauma lombo-sacrale, con sette giorni di prognosi. Il secondo un trauma al polso e spalla destra, con cinque giorni di prognosi. Il terzo un trauma alla spalla e cinque giorni di prognosi. La resistenza fu poi sedata con lo stato d'arresto eseguito nei riguardi dell'imputato e l'avvio di un procedimento penale, ora dinanzi al gip per la richiesta di processo avanzata dal pm nocerino. In quella sede l'imputato potrà difendersi dalle accuse e spiegare le ragioni del suo gesto, in contrapposizione a ciò che invece subirono le vittime, che avevano tentato di aiutare l'uomo, con un trasferimento in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA