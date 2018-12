Venerdì 7 Dicembre 2018, 06:15

NOCERA INFERIORE - Avrebbe tentato di violentarla, poi l’avrebbe perseguitata, generando in lei e nel marito uno «stato di ansia e paura». Ma durante il processo è emersa un’altra verità, con il giudice che ha assolto l’imputato. Quest’ultimo, proprio con la donna che lo aveva denunciato, in realtà, aveva avuto una relazione extraconiugale. Si erano conosciuti in ambito lavorativo, ma lei lo aveva poi accusato, davanti ai carabinieri, di averla aggredita e denudata per violentarla. Prima di quell’episodio e per almeno tre anni, i due invece si sarebbero visti di frequente, alloggiando in alcuni hotel della provincia, da amanti. Ai carabinieri, la presunta vittima spiegò di essersi poi pentita di quel rapporto, spiegando di non averlo interrotto per paura di ritorsioni. Come la promessa, da parte dell’imputato, di diffondere delle foto compromettenti, che erano state scattate alla donna durante quella tentata violenza. Ma quando la procura chiese l’arresto dell’uomo, emersero le prime «perplessità nel racconto della donna». Lo stesso è avvenuto in dibattimento, con il contro esame fatto dall’avvocato Matteo Feccia, a difesa dell’imputato. L’accusa, intanto, era già mutata da tentata violenza sessuale a stalking. In fase preliminare, il giudice sottolineò che la donna non poteva temere ritorsioni da parte del suo amante, in quanto aveva già riferito tutto al marito. Persino le lesioni denunciate dalla donna, furono valutate come possibile conseguenza di un altro episodio.