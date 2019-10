Martedì 1 Ottobre 2019, 09:09

ANGRI. Diventa definitiva la condanna per un uomo di 40 anni, I.M . , che il 26 febbraio del 2017 investì in autostrada una persona, con la sua auto. La condanna, definita con un patteggiamento dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore, era di 4 anni e 8 mesi. L’accusa per l'imputato era di tentato omicidio. La persona investita riportò un trauma cervicale, escoriazioni al volto e alla mano, una frattura del perone e del malleolo, oltre a lesioni ai legamenti. Il fatto si consumò sull’autostrada A3, nel tratto tra il casello di Nocera e quello di Angri, in direzione Napoli. La vittima, mentre guidava, aveva salutato con un cenno la ex moglie dell’uomo, avvistata in un’auto che aveva da poco sorpassato. I due erano amici da diversi anni. Dopo poco, avvistò una seconda auto, guidata dall’ex marito della donna, che prima gli avrebbe impedito il sorpasso, poi lo investì. Poco prima dell’evento, la vittima sarebbe stata anche minacciata in una fase precedente, quando si fermò ad una piazzola di sosta. L’uomo fece un volo di circa dieci metri dalla sua Hornet. L’imputato, invece, riprese la sua corsa. Poi la denuncia che avviò l'iter giudiziario, con il racconto della persona investita quel giorno, finita in ospedale a causa delle ferite riportate. Agli inquirenti, raccontò di essere stato minacciato e poi aggredito con violenza da una persona che ben conosceva. Attraverso il suo legale difensore, l'uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, sollevando vizi di natura procedurale, che i giudici della Suprema Corte hanno però dichiarato inamissibili, respingendo il ricorso e condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali.