Siamo tra novembre e dicembre del 2020, quando a Pagani diversi esponenti del "clan Fezza-De Vivo" si preparano per un summit di camorra - così come ricostruito dalle indagini del pm della Dda Elena Guarino - per fronteggiare una possibile reazione armata da parte di criminali provenienti dal napoletano. L'episodio, ben noto agli atti già dopo il primo blitz del dicembre 2022, viene ora riproposto con nuovi particolari, grazie al racconto di due collaboratori di giustizia, Giovanni Orefice e Rosario Giugliano "o' minorenn", quest'ultimo noto come l'ex sicario della Nuova Famiglia. La riunione viene fatta da esponenti del "Sistema" nel cuore del centro storico, la "Lamia". Siamo in via Amendola, la zona che per l'Antimafia rappresenta la base logistica del clan paganese. L'oggetto della riunione riguarda un incontro che sarebbe dovuto avvenire di lì a poco con uomini del napoletano, appartenenti - secondo le indagini - al clan degli Scissionisti. Attraverso un uomo a loro vicino, originario di Nocera Inferiore, i napoletani furono accusati di aver nascosto un grosso quantitativo di hashish a Pagani. Uno "sgarro" per il clan locale, al quale non era stata chiesta l'autorizzazione. Prima dell'incontro, come spiegato dal collaboratore di giustizia Orefice, Giuseppe D'Auria (raggiunto da misura cautelare in carcere) avrebbe consegnato a tutti gli esponenti del clan diverse armi, delle pistole, occultate in un borsone. Questo per "proteggersi" da eventuali azioni di fuoco. All'incontro sarebbero stati presenti anche i fratelli Vincenzo e Daniele Confessore, Andrea De Vivo, Rosario Giugliano, Francesco Fezza, Nicola Francese, Giuseppe Nappo, Emanuele Amarante e Carlo Cordiano. Due delle pistole individuate sono una calibro 38 e una 9,21. D'Auria sarebbe uscito da un palazzo in costruzione (era ristretto ai domiciliari in quel periodo), per poi distribuire le armi ai presenti. Un ulteriore riscontro in relazione al tema di quell'incontro, la Dda lo aveva ottenuto dalla captazione di una conversazione in ambientale, nella quale un uomo non identificato, parlando con Francesco Fezza, raccontò che dei "napoletani" avevano ispezionato alcuni garage di Pagani, scardinandoli con dei ferri alla ricerca di qualcosa. La persona che avrebbe commesso lo "sgarro" nei confronti del clan paganese rischiava grosso: «Quello dovrebbe avere una scassata d'ossa». L'episodio trova pieno riscontro, rispetto alla prima ordinanza, grazie anche alle dichiarazioni di Rosario Giugliano, che raccontò ulteriori particolari al pm dell'Antimafia, all'interno dei verbali della sua lunga collaborazione. Ragione più che valida - per il Gip - per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i partecipanti. Per conoscere le sorti di quell'uomo di Nocera, accusato di aver occultato droga nel feudo paganese, bisogna riprendere proprio i verbali di "O' minorenn": «Questo ragazzo - raccontava Giugliano - si era "permesso" di dare un appoggio logistico ai napoletani per un carico di sostanza stupefacente detenuta in un garage a Pagani senza dire nulla al clan; e per questa mancanza di rispetto era stato sequestrato, picchiato e messo sotto estorsione». L'incontro tra le due fazioni si concluse con un nulla di fatto, in attesa di eventuali chiarimenti. A Pagani, infatti, nessuno poteva spacciare senza pagare una tangente al clan, così come riconosciuto in due sentenze recenti di condanna, tra giudizio abbreviato e rito ordinario.

Stando sempre al racconto del collaboratore, al nocerino «venne chiesta ed ottenuta una estorsione pari a 50mila euro una tantum e cinquemila euro al mese». Un'ulteriore conferma del "modus operandi" del clan, che tra il 2019 e il 2021 si era "federato" con il gruppo camorristico di Rosario Giugliano, il quale - nel suo ruolo di "consigliere" - aveva spiegato ai ragazzi di Pagani di evitare di esporsi in prima persona nel traffico di droga. E pretendere, invece, una tangente mensile di svariate migliaia di euro da tutti i capi piazza. Sarà proprio così che prenderà poi piede l'indagine della Dda sul clan "Fezza-De Vivo".