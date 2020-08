E’ approdato oggi a Palinuro uno dei più affascinanti yacht del Mediterraneo, con livrea blu con striscia azzurra e strutture sopracoperta bianche “like a yachtman blazer with white shirt”. È quello di Valentino Garavani l’imperatore dell’eleganza e il nome T.M. è un omaggio ai suoi genitori, la madre Teresa e il padre Mauro. Nella sua crociera estiva ha toccato Montenegro, Croazia e i porti del sud Italia. Lo yacht T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti per il famoso couturier italiano che era all’apice del successo, per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren. La barca nata 41 metri è stata allungata e riprofilata a 49 metri nel 2014, un lavoro importante realizzato dalla Lusben di Viareggio. Valentino è stato il primo stilista italiano a farsi un lussuoso yacht, scegliendo un cantiere navale glorioso. © RIPRODUZIONE RISERVATA