NOCERA INFERIORE. Blitz della polizia di Nocera Inferiore , trovate venti piantine di marijuana in una zona di campagna. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza agli ordini del vice questore Luigi Amato, al termine di un’operazione antidroga nella zona di Fiano. I controlli hanno riguardato le campagne sulla collina sovrastante l’autostrada A30 e la vecchia linea ferroviaria dismessa, oltre che in un piccola radura ben nascosta e ricavata tra i rovi. Qui, i poliziotti hanno rinvenuto oltre venti piante di marijuana per la produzione di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Accanto alle piante, in ottimo stato e con segni di potatura, è stato anche rinvenuto materiale per l’irrigazione e la concimatura immediatamente, poi sottoposto a sequestro. Durante i medesimi controlli, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in una abitazione di Nocera Inferiore, in zona limitrofa a quella dove è stata rinvenuta la piantagione di marijuana, dove risiede un giovane di 25 anni originario del posto. Nell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto in un barattolo con dentro circa 11 grammi di marijuana che il giovane ha dichiarato di detenere per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro e il giovane, invece, è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Le indagini proseguono ora per stabilire eventuali collegamenti con la gestione della piantagione di marijuana.