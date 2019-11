Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Battipaglia hanno sottoposto a controllo in una via del centro un giovane battipagliese di 22 anni, incensurato, trovato in possesso di una somma di denaro pari a circa 800 euro. Non riuscendo a giustificare il possesso di tale somma in contanti, è scattata la successiva perquisizione domiciliare da parte degli agenti, che hanno trovato 100 grammi di hashish, un bilancino digitale, un coltello utilizzato per sezionare la droga e una ulteriore somma di denaro, sicuro provento dell'attività di spaccio.



Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip presso il Tribunale di Salerno.