In casa di alcuni parenti. Novecentotrenta grammi, divisa in dieci piccoli involucri. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la Procura di Nocera Inferiore manda a processo Luigi Vicidomini, 34enne nocerino, arrestato lo scorso 6 settembre dopo un blitz della squadra Mobile di Salerno. Gli inquirenti avevano effettuato una serie di controlli in alcune abitazioni, nelle quali risiedevano anche i nonni del nocerino,. Da tempo la Mobile era impegnata ad indagare in materia di stupefacenti nell’Agro nocerino. Poco dopo, nel presentarsi nella casa dove era stato trovata la droga, il 34enne confermò che era nella sua completa disponibilità. E di averla nascosta all’insaputa dei suoi stessi parenti. Secondo le indagini del sostituto procuratore Lenza, la casa era stata usata come deposito per «non destare sospetti, essendo un recidivo nel settore criminale».