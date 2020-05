Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in viale Pompei Traversa Capone a Scafati un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa a una persona in cambio di una banconota, è rientrato in un’abitazione. I poliziotti hanno fermato sia l’acquirente, sanzionato amministrativamente poiché in possesso di un involucro di marijuana del peso complessivo di circa 9 grammi, sia lo spacciatore nel cui appartamento hanno rinvenuto due buste di marijuana per un peso complessivo di circa 414 grammi, la somma di 3.940 euro, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. Carlo Bartolomeo Lamboglia, 48enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA