Pusher arrestato dai carabinieri ad Eboli. Il giovane, 23enne ebolitano, ieri sera gironzolava per strada con fare sospetto e quando i carabinieri, impegnati per i controlli necessari per evitare il contagio dal coronovarisus, gli hanno chiesto dove si stesse recando non ha saputo fornire un motivo valido ed è stato perquisito. Il pusher nelle tasche del giubbino e dei pantaloni aveva 150 dosi di cocaina e crack ed è stato siubito arrestato. Gli stupefacenti sono stati seuqestrati dai carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, che hanno provveduto a denunciare il pusher anche per non aver rispoettato i decreti riguardanti le norme per evitare il contagio dal coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA