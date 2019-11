Rischia il processo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un uomo di Scafati, di 61 anni, sorpreso lo scorso 11 settembre, in possesso di 38 grammi di cocaina circa. In gran parte, nascosta sotto i faretti del vano ascensore del condominio dove abitava. Nella precedente primavera, l'uomo era stato arrestato insieme ad altre persone, a seguito di un'indagine specifica sullo spaccio di droga in alcune zone periferiche di Scafati. Il blitz, datato marzo 2018, portò alla scoperta di 100 grammi di cocaina e 100 di marijuana, poi finita con una richiesta di giudizio immediato per lo stesso.

Nel caso specifico, dopo che giorni prima, il figlio dell'uomo era stato colto in possesso di stupefacente, i carabinieri avevano esteso la perquisizione anche in casa dell'uomo., i militari trovarono 3 grammi di sostanza stupefacente, di tipo cocaina. Un secondo controllo, questa volta esterno, portò al sequestro di altri 33 grammi della medesima sostanza, nascosti all'interno di un ascensore. Valutati gravi gli elementi indiziari nei riguardi del 61enne, la procura di Nocera Inferiore lo ha mandato a processo attraverso la formula del rito immediato.

Ultimo aggiornamento: 17:03

