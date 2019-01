Lunedì 7 Gennaio 2019, 00:30 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 10:05

Entusiasmo all'interno del bar dell'area di servizio Sala Consilina Est, in provincia di Salerno, direzione nord dell'autostrada A2 del Mediterraneo. «Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni - dicono Giovanni e Fabio, addetti alla ristorazione, molto emozionati - e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell'area di servizio sostano molte persone».Il ticket che ha vinto 5 milioni di euro potrebbe, in ogni caso, essere stato venduto anche nel bar direzione sud della stessa area di servizio, ma è un'ipotesi che solo domani potrà essere verificata. Nell'area di servizio di Sala Consilina si vendono ogni anno migliaia di biglietti ma l'ultimo biglietto vincente è stato venduto oltre dieci anni fa. A poco a poco nel locale cominciano ad arrivare curiosi, i primi alcuni ragazzi di Sala Consilina. I baristi sperano che il fortunato vincitore si ricordi di loro e di tutti i colleghi dell'area di servizio, magari con un premio.«Speriamo che abbia vinto una persona che ha bisogno di soldi», dice un cliente con l'accento calabrese entrando nel bar dell'area di servizio e acquistando un Gratta&Vinci. «Chissà che questa area di servizio non possa aiutarmi...», aggiunge mentre una donna napoletana tenta la fortuna con un'altra lotteria istantanea. Alcuni anni fa nello stesso bar un camionista albanese vinse circa 200mila euro acquistando un biglietto da tre euro Caccia al tesoo. Altri giovani dei paesi vicini stanno cominciando ad arrivare nel bar dopo aver saputo della vincita e stanno acquistando vari biglietti di lotterie istantanee.«Speriamo che il vincitore sia di Sala Consilina o del Vallo di Diano - dice all'Ansa il sindaco Francesco Cavallone - comunque tanti auguri al fortunato vincitore. Siamo una cittadina che porta fortuna; non è la prima volta che nella nostra zona si acquistano biglietti vincenti di varie lotterie».