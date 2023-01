Lotto: vinti oltre 181 mila euro a Scafati: si festeggia anche a Pompei e Avellino

Festa a Scafati, in provincia di Salerno, dove - nel concorso di martedì 3 gennaio - un fortunato giocatore si è portato a casa 181.250 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli. In Campania, rileva agipronews, si registrano inoltre altre tre vincite, sempre sulla ruota partenopea. A Cesinali, in provincia di Avellino, e ancora Scafati due terni sono valsi 22.500 ciascuno, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, sono stati vinti 19.500 euro.

Si festeggia anche in Puglia con due vincite: una a Barletta dal valore di 62.500 euro e l’altra a Mottola, in provincia di Taranto, da 25.600 euro. Da segnalare anche oltre 64 mila euro vinti a Roma, grazie a un ambo da 50 mila euro e un’altra vincita sulla ruota di Napoli da 14.175 euro. Il primo concorso dell’anno Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia.