La Campania fa festa grazie al Lotto: nel concorso del 13 luglio, riferisce Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una quaterna del valore di 34.285, 71 euro. La giocata vincente è stata convalidata a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. In tutta Italia sono state distribuite vincite per oltre 6,5 milioni di euro, per un totale annuo che supera i 638 milioni.