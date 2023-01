Lotto, a Bellizzi una vincita da 14mila euro

Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 55mila euro: come riporta Agipronews, a Bellizzi, in provincia di Salerno sono stati vinti 14mila euro, mentre altri 11.875 euro sono stati vinti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

A Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, sono stati vinti 10.500 euro, mentre a Caserta e a Napoli si segnalano altre due vincite da 9.750 euro ciascuna.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 72 milioni da inizio anno.