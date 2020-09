Luana, accoltellata e gettata nel pozzo. E’ stato fermato N.D.S., 34 anni, che vive a pochi metri dal luogo del ritrovamento del cadavere. Una tragica morte quella di Luana Rainone, 31 anni, originaria di Sarno, residente a San Valentino Torio, madre di una bambina. La donna era scomparsa da oltre un mese ed il corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina in pozzo.

Un omicidio probabilmente per motivi passionali, con ancora alcuni lati oscuri da chiarire. Il 34enne convocato dai carabinieri che già da tempo seguivano una posta ben chiara, avrebbe confessato in nottata e sarebbe stato proprio lui a fornire i dettagli della morte della donna facendone ritrovare il corpo.



Luana sarebbe stata prima accoltellata e, poi, il corpo, avvolto in sacchi neri e coperte, gettato in un pozzo profondo diversi metri, nelle campagna di via Fontanelle, una zona tra il comune di San Valentino Torio e Poggiomarino. Per recuperare il cadavere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ed una pala meccanica. Una morte che sarebbe avvenuta il giorno stesso della scomparsa.