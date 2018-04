Domenica 8 Aprile 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 23:54

Soddisfazione per «una sentenza ineccepibile». Speranza che il Comune di Salerno provveda «celermente» ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto. Nessuna intenzione di chiedere in sede civile i danni non riconosciuti dal Tar. Obiettivo di rendere «ancora più prestigiosa» la manifestazione Luci d’artista. La Blachere Illumination ha le idee chiare. La multinazionale francese, vittoriosa al Tar di Salerno nel contenzioso sulla gara triennale a evidenza pubblica per la realizzazione dell’evento natalizio, non rinuncia neppure a togliersi un sassolino dalla scarpa: «Chi, con un’azione di terrorismo psicologico, aveva minacciato cause milionarie contro di noi, chieda scusa».A parlare è l’avvocato dell’azienda francese, Vincenzo Barrasso. Il quale, in primis, elogia il lavoro dei giudici per quella che definisce «una sentenza importante nel panorama giurisprudenziale nazionale e comunitario». Una sentenza che «sta già facendo scuola. Dal nostro punto di vista – spiega Barrasso - ci sembra una sentenza ineccepibile, corretta, puntuale, dettagliata sia per gli aspetti procedurali che per quelli di merito. Leggendola, si vede che c’è un lavoro di grosso approfondimento. Quindi, ove mai venga proposto un appello, abbiamo anche l’aspettativa che venga confermata». Ma il legale dei francesi esprime soprattutto una speranza: «L’auspicio è che il Comune proceda celermente ad aggiudicare la gara alla Blachere e a contrattualizzarla».