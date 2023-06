Revocata la misura interdittiva a carico del dipendente comunale Gabriele Pennimpede, difeso dagli avvocati Cecchino Cacciatore e Gino Bove, indagato per turbativa d’asta per l’evento Luci d’Artista a Salerno edizione 2021-2022. Per il gip Gerardina Romaniello, difatti, dalla documentazione presentata dai suoi difensori emerge che, anche in caso di riammissione in servizio, l’indagato verrà trasferito in altro settore amministrativo con funzioni meramente operative, senza potere di firma o decisionale. L’ex rup (responsabile del procedimento) aveva avuto la sospensione per interdizione dai pubblici esercizi per la durata di un anno. Alla fine di maggio aveva anche reso interrogatorio con il gip ed aveva risposto a tutte le domande che gli erano state poste, evidenziano anche come la sequenza degli atti amministrativi adottati che lo vedrebbero in un ruolo marginale e a valle del procedimento. Quello stesso giorno l’altro indagato dell’inchiesta, l’imprenditore irpino Arturo Blasi (difeso dall’avvocato Rosato) dell’Artlux si era invece avvalso della facoltà di non rispondere (anche per lui è stato disposto, per dodici mesi, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione) .

LE INDAGINI

Di tutt’altro parere, invece, la procura di Salerno per la quale la gara d’appalto per l’installazione delle luci d’artista (edizione 2021-2022) sarebbe stata «cucita» su misura per la ditta Artlux tant’è che l’imprenditore Blasi già sapeva che si sarebbe aggiudicato l’evento. Il tutto, sempre secondo le accuse, con la complicità del rup Pennimpede che avrebbe predisposto il bando di gara. Le indagini, svolte dai finanzieri del Nucleo di polizia economico, hanno preso il via da una segnalazione dell’Anac (l’Autorità anti-corruzione) su anomalie e carenze alla base della gara d’appalto, violando la libera concorrenza e la par condicio, per poi continuare con ulteriori attività investigative - come perquisizioni ed intercettazioni telefoniche - ed anche la denuncia di un imprenditore rivale operante nel settore dell’installazione di illuminazioni. In particolare, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe emerso un accordo collusivo finalizzato a conferire a Blasi l’appalto per l’acquisto dell’albero di Natale per 210mila euro e il noleggio ed installazione delle luminarie per 740mila euro, in violazione della garanzia di rotazione degli affidamenti e della valutazione comparativa dei preventivi di altri operatori economici. Il responsabile unico del procedimento Pennimpede avrebbe predisposto il bando ed invitato le ditte aventi diritto a partecipare nella consapevolezza che alcune di queste fossero riconducibili ad un unico centro d’interesse. E l’imprenditore, prima che venisse concluso l’iter, avrebbe siglato intese con imprese fornitrici di materiali le quali «si sarebbero anche prestate a figurare, solo formalmente, tra i soggetti partecipanti allo stesso bando di gara».