Venerdì 6 Aprile 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 20:12

Sarà la Blachere Illumination a occuparsi dell’allestimento di Luci d’artista per prossimo Natale. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, sezione prima, accogliendo il ricorso della multinazionale francese e annullando, perciò, gli atti che portarono, lo scorso anno, all’aggiudicazione della gara triennale da parte del raggruppamento temporaneo d’imprese facente capo alla Iren Energia. La Blachere, della quale non è stata accolta solo la domanda di risarcimento del danno subito per non aver realizzato la passata edizione dell’evento, subentrerà nel nuovo accordo quadro da stipulare. Il Tar, in sostanza, riconosce l’esistenza di un conflitto d’interessi tra Comune di Salerno e Iren Energia. Solo un eventuale ricorso al consiglio di Stato potrebbe rimettere in gioco la società di Torino.