Nessuna offerta. Di nuovo. Per il secondo anno consecutivo, va deserta la gara per la realizzazione delle prossime tre edizioni di Luci d’artista. Più precisamente, per la realizzazione, il noleggio e/o l’acquisto, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle opere e delle figure luminose, dell’albero natalizio e di altre opere e figure di proprietà comunale. Alla chiusura della procedura, ieri, nessuna azienda ha fatto arrivare la sua offerta a palazzo di città. Del resto, se è vero che il valore stimato per l’appalto pubblico di servizi era pari a 4.560.000 euro oltre Iva, è vero pure che la copertura finanziaria era garantita solo per la prima annualità, per un costo massimo annuo pari a 1.520.000 euro oltre Iva. Le restanti due annualità messe a gara, infatti, erano subordinate al finanziamento della Regione Campania.

LO SCENARIO

La corsa contro il tempo del Comune di Salerno, dunque, non è servita. Il copione si ripete. Ma se un anno fa la procedura si chiuse in pieno agosto, non è stato così quest’anno. Il vincitore avrebbe avuto sessanta giorni di tempo in più per portare a termine il suo lavoro. La gara, infatti, è stata avviata – e dunque chiusa – con due mesi di anticipo rispetto al 2022. Eppure, il risultato è lo stesso. Ma perché è accaduto? Il fattore tempo potrebbe certo aver avuto il suo peso: l’operatore economico aggiudicatario della gara sarebbe stato chiamato a realizzare le opere luminose progettate dallo studio torinese di architetti associati Ondesign, di Domenico Luca Pannoli e Maria Cristina Milanese, incluse le opere griffate volute dall’amministrazione e disegnate dallo stesso Pannoli, da Enrico Tommaso De Paris e Roberto Castaldo. Ondesign, infatti, si è aggiudicato la rivisitazione del progetto che aveva redatto l’anno precedente. Progetto che prevedeva una serie di novità, a iniziare dalle sfere luminose che il prossimo Natale avrebbero dovuto tornare a illuminare il corso Vittorio Emanuele. Dunque, un compito non certo facile né veloce per l’operatore chiamato a realizzarlo. Più verosimilmente, però, a far andare la gara deserta potrebbe essere stata la mancata copertura finanziaria delle tre annualità.

I NODI

Il bando, infatti, era fin troppo chiaro: fatta salva l’edizione numero 18, già finanziata dalla Regione Campania, «la ripetizione dei servizi, nei due anni successivi, ha un costo massimo annuo pari a 1.520.000 euro oltre Iva – si legge - ed è subordinata al finanziamento dell’evento da parte della Regione Campania. Pertanto, solo ed esclusivamente nel caso di mancato finanziamento da parte dell’ente regionale la stazione appaltante potrà non rinnovare il contratto». Dunque, gli operatori economici avrebbero dovuto concorrere per aggiudicarsi la realizzazione di tre annualità di Luci d’artista senza, però, la certezza di poterle realizzare. Tanto più che il vero guadagno per l’eventuale operatore economico aggiudicatario della gara sarebbe arrivato proprio nella seconda e nella terza annualità. Quando, cioè, sulla base dell’affidamento triennale alla Ondesign, la rivisitazione del progetto per le edizioni 19 e 20 avrebbe dovuto prevedere modifiche e integrazioni rispetto all’edizione precedente per circa il 30%. Avrebbe, quindi, richiesto un lavoro e un costo minori per un importo pari sempre 1.520.000 euro oltre Iva. Cosa farà ora il Comune di Salerno? È probabile che ci riproverà, così come ha fatto lo scorso anno, con una procedura negoziata valida solo per la prossima edizione della manifestazione. Del resto, il Codice degli appalti, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, prevede, qualora non sia stata presentata alcuna offerta, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara possa essere utilizzata. L’anno scorso l’affidamento andò alla Iren, l’operatore che ha realizzato in assoluto più edizioni di Luci d’artista. Cosa che suscitò non poche polemiche.