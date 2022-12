Luci d'artista, controlli speciali dei carabinieri anche da cielo

Intensificati i servizi di controllo e prevenzione in città per l'evento Luci d'artista: i carabinieri hanno rafforzato la presenza di pattuglie in strada, anche appiedate, e da Pontecagnano si è alzato in volo l'elicottero dell'Arma dei carabinieri. Posti di blocco e controlli per le strade per evitare reati predatori e garantire la sicurezza dei turisti e dei vistatori.