Luci d'artista: liberate le strade per i residenti

Si sentivano come prigionieri in casa propria. E il Comune, a distanza di pochi giorni dall’accensione delle Luci d’artista, viene subito incontro alle necessità dei residenti del centro del capoluogo. La carenza di posti auto per chi vive in centro città è stata una delle prime doglianze registrate in questa fase iniziale della kermesse turistica. «Siamo come topi in trappola», denunciavano nei giorni scorsi i residenti sulle colonne del Mattino, lamentando la difficoltà non solo di rincasare, a causa dei sensi pedonali di circolazione nel centro storico, ma anche di trovare il posto per le proprie auto. Col centro preso d’assalto dai turisti e con gli spazi per la sosta sold out, la ricerca del parcheggio sotto casa è diventata una chimera nei giorni di massima attrazione turistica dell’anno. E così il Comune si è mosso senza perdere tempo. La giunta municipale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha deciso di allargare le maglie delle autorizzazioni ai possessori dei permessi di sosta Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per loro, così come disposto da una delibera di giunta, sarà possibile dalle ore 14 del giorno antecedente il fine settimana o il festivo, fino alle 9 del giorno successivo, parcheggiare in tutti gli stalli auto. Nessuna separazione dunque tra le varie zone, anche per evitare la beffa della multa.

LE DENUNCE AL MATTINO

I residenti che sul nostro giornale denunciavano la propria “prigionia” possono tirare un sospiro di sollievo. La sosta per i residenti sarà possibile su tutte le strisce blu della città. Aperto anche il parcheggio al Crescent: i possessori del permesso residenti 1 e 2 potranno inoltre parcheggiare nell’area di sosta non automatizzata del Crescent. Tutte le spese, chiarisce il Comune, saranno a carico di Salerno Mobilità. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine di Luci d’artista. Una mano tesa che sicuramente darà ai residenti la possibilità di trovare un posto auto più velocemente, nonostante il notevole afflusso di turisti. «Sono pervenute - si legge nella delibera di giunta comunale - segnalazioni di criticità, da parte di cittadini, connesse alle esigenze di parcheggio nelle aree centrali durante la manifestazione Salerno - Luci d’Artista e, dunque, appare necessario agevolare la sosta dei residenti, al fine di ridurre i notevoli disagi dei residenti».



Nei giorni scorsi anche i consiglieri di opposizione, Roberto Celano e Donato Pessolano, si erano attivati con una interrogazione al sindaco in riferimento ai disagi denunciati dai residenti.L’SOS DEI CONSIGLIERIAlla base dell’istanza i disagi patiti dai residenti «nei giorni festivi e di sabato per l’intero periodo di Luci d’artista» per via della chiusura di «un tratto rilevante del centro cittadino, ed in particolare, il lungomare Trieste (tratto compreso tra piazza Umberto I e traversa Odierno) e via Lista». La chiusura - scrivono i consiglieri - «finisce per limitare ancor più i già pochi posti auto ‘riservati’ ai residenti del centro storico cittadino che risultano fortemente penalizzati, con notevole difficoltà di rinvenire parcheggio, in particolare nei giorni del succitato divieto». Risolto il problema parcheggi per i residenti restano da eliminare ancora due criticità. La prima è quella della gestione del traffico a piazza della Concordia: come emerso nel giorno dell’Immacolata e nel trascorso fine settimana, nel momento in cui l’area di sosta si riempie, si registra all’esterno del parcheggio una fiumana di auto incolonnate che finisce per rallentare il deflusso dei veicoli verso Torrione. Un altro aspetto legato alla viabilità, ma anche allo scarso senso civico di taluni avventori del centro, è quello del parcheggio selvaggio: un fenomeno già segnalato nei giorni scorsi dal Mattino, per cui le traverse del corso Vittorio Emanuele, come via Conforti, nei pressi della Banca d’Italia, siano meta di parcheggi a dir poco “creativi” e molesti che finiscono per invadere la zona pedonale. Un problema che conosce già soluzione: l’ampliamento della Ztl del centro con l’attivazione del varco di via Conforti e su cui l’amministrazione comunale sta lavorando.