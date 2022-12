Presidi sul corso Vittorio Emanuele e sul lungomare per disciplinare l'afflusso pedonale. Servizi di anti ambulantato abusivo. E ancora, rafforzamento della polizia municipale previsto per metà dicembre con l'espletamento del corso per l'assunzione di nuove unità di personale.

Saranno circa 50 gli agenti della polizia municipale che ogni fine settimane saranno impegnati durante l'evento di Luci d'artista. Domani pomeriggio lo start ma senza cerimonia di inaugurazione in pompa magna, in segno di rispetto per la tragedia di Ischia. «La nostra regione è colpita da un momento di grande lutto - dice il sindaco Enzo Napoli - Accenderemo le luminarie senza manifestazioni pubbliche nel rispetto di ciò che è accaduto ad Ischia».

Dicembre sarà il mese di massima affluenza turistica e il Comune non si farà trovare impreparato. Il comandante della Polizia municipale, Rosario Battipaglia, ha predisposto un piano di servizio anti traffico che prevede presidi mobili e fissi per meglio disciplinare il flusso di automobili verso il centro. È tutto pronto. «Speriamo solo in un clima clemente - ammette l'assessore alla sicurezza Claudio Tringali - l'evento è un traino importante per la nostra economia e nostro obiettivo è assicurare la massima sicurezza e vivibilità della città. C'è stato un incontro in Prefettura per la pianificazione delle forze dell'ordine da mettere in campo. L'amministrazione e il comando di Polizia municipale hanno predisposto un piano ben rodato negli anni. Quest'anno avremo un sold out di presenze dopo il periodo pandemico».

Quali sono le misure di sicurezza che saranno adottate? Ad illustrarle ai suoi agenti è stato ieri il comandante Battipaglia. «Abbiamo previsto un piano anti traffico che prevede posti di blocco a piazza XXIV Maggio, via Ligea e via Mobilio - spiega il comandante - siamo pronti e daremo il massimo dispiegamento di forze, malgrado la carenza di personale». Un piano sicurezza che prevede lo stop alla circolazione dei bus turistici nel cuore della city. Ma non finisce qui. Previsti - stando a quanto si apprende dal piano diramato dal comandante Battipaglia - presidi su corso Vittorio Emanuele, piazza Portanova e lungomare Trieste. «Ci sarà un servizio antiambulantato - dichiara Battipaglia - sia sul Corso che sul Lungomare». Ma l'attenzione si concentra principalmente sul potenziamento dell'organico della polizia municipale. «A metà dicembre sarà espletato il concorso per l'assunzione di 25 agenti part time che contiamo di avere in strada già per il periodo natalizio», annuncia Battipaglia.

Capitolo affluenza dei bus turistici. L'amministrazione comunale ha predisposto il potenziamento del servizio metropolitano con corse e vetture supplementari nelle giornate in cui si prevede il maggiore afflusso di visitatori. «Le pregresse esperienze - si legge nella delibera di giunta comunale - hanno evidenziato la necessità di una programmazione in merito alla gestione del numero consistente di bus turistici e camper che interessano il territorio comunale, durante lo svolgimento della manifestazione; appare necessario programmare una regolamentazione del traffico e dei servizi di sosta in aree dedicate per gli autoveicoli in questione, al fine di evitare la congestione del traffico e la sosta incontrollata lungo le principali arterie stradali della città».

Perciò ritorna opportuno istituire per i bus turistici - ad esclusione degli autobus di linea nonché dei bus diretti alle strutture alberghiere cittadine con effettiva prenotazione oltre a quelli prenotati per le aree di parcheggio dedicate all'evento - il divieto di sosta e fermata su tutto il territorio comunale nonché il divieto di transito sul nucleo urbano. La Ztl per i bus turistici sarà delimitata ad ovest da via Ligea - altezza ingresso porto commerciale varco di ponente, a nord altezza piazza XXIV Maggio, ad est da via G. Santoro, via Diego Cacciatore (altezza sottopasso ferroviario), via Settimio Mobilio (altezza sottopasso ferroviario), limitatamente alla durata della manifestazione. Durante la manifestazione di Luci d'artista, nei weekend e nei giorni festivi compresi nel periodo dal giorno 3 dicembre fino al 29 gennaio 2023, dalle ore 12 alle 23, per poter accedere alla Ztl della città, i bus turistici dovranno prenotare un posto di sosta presso le aree non custodite di via Ligea, stadio Arechi e area via Carella.