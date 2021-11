Luci d'artista Salerno, piano sicurezza bocciato ma il Comune: «Accendiamo»

Una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza della kermesse Luci d’Artista. Sicurezza che, allo stato, secondo il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica non c’è. O, meglio, il piano è stato presentato in Prefettura soltanto mercoledì mattina, a pochi giorni dunque dall’accensione delle luci, ma ritenuto insufficiente dal Comitato che si è riunito ieri mattina. Eppure dal Comune confermano che l’evento si farà, e le luci si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati