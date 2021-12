Luci di Salerno, assalto dei turisti mordi e fuggi: drink finchè si può

Tra un Jingle Bells e l'altro, è sicuramente alzate le mascherine la colonna sonora del Natale 2021. Un Natale di Luci che brillano a metà, di turisti che arrivano, fotografano, corrono da un angolo all'altro del centro e scappano via. Di drink consumati con ansia, in riva al mare, a un passo dall'entrata in vigore della prima delle ordinanze restrittive volute dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha congelato l'asporto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati