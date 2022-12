Malore improvviso in casa, Lucia Damiano muore a 49 anni: dottoressa del pronto soccorso, era di Polla

Un malore improvviso in casa, poi la tragedia: Lucia Damiano, dottoressa del Pronto soccorso di Udine, è morta a 49 anni. Originaria di Polla, in provincia di Salerno, e residente in Friuli da diversi anni, lascia l’amata figlia, i colleghi e i familiari. Dal 2003 lavorava nell’azienda ospedaliera universitaria Friuli Occidentale e viveva a Udine.

Roberta Tana, malore improvviso: morta a 47 anni la manager dello spettacolo. Aveva lavorato con Briatore

Trovato morto davanti alla tv dai genitori, Silvio Barina stroncato da un malore a Padova: aveva 55 anni

Dopo la specializzazione in medicina interna presso l’Università degli studi di Napoli, si era poi trasferita al nord per dedicarsi alla rianimazione e all’anestesia al Pronto soccorso di medicina d’urgenza dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Nel 2004 aveva prestato servizio, per un lungo periodo, al Pronto soccorso dell’area di emergenza dell'ospedale di San Daniele del Friuli.